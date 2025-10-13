На Урале преступная группировка наворовала топлива на 2,8 миллиона рублей

Всего на скамье подсудимых оказались 16 человек. Дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. 15 получили сроки от 2 лет и 10 месяцев до 6 лет и 10 месяцев колонии. Еще одному участнику преступной группы назначили 480 часов обязательных работ.