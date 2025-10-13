На Урале преступная группировка наворовала топлива на 2,8 миллиона рублей

В Свердловской области доказали вину 16 местных жителей, наворовавших нефтепродуктов на 2,8 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что преступная группировка с февраля по сентябрь 2022 года тайком сливала нефтепродукты ради получения незаконного дохода. Топливо сливали из вагонов-цистерн, принадлежащих коммерческому предприятию.
— Участники преступной группы сливали топливо с помощью прорезиненных шлангов в оборудованные в автомобилях емкости, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В общей сумме преступники причинили ущерб предприятию на 2,8 миллиона рублей. Их признали виновными в совершении преступлений по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в крупном размере, организованная группой» части 3 статьи 30 частей 2, 4 статьи 158 «Покушение на кражу».
Всего на скамье подсудимых оказались 16 человек. Дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. 15 получили сроки от 2 лет и 10 месяцев до 6 лет и 10 месяцев колонии. Еще одному участнику преступной группы назначили 480 часов обязательных работ.