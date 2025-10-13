Южноуралец отправился в колонию после убийства соперника из ревности

В Челябинской области осудили 44-летнего жителя поселка Маяк, который во время ссоры на почве ревности до смерти избил знакомого металлической трубой. Трагедия произошла после конфликта мужчины с женой, которая заявила о намерении развестись. В тот же день он угрожал супруге оружием, а затем в пылу ярости напал на ее знакомого, вставшего на защиту женщины.
— Собранные следователем следственного отдела по городу Карталы доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Суд назначил мужчине наказание — 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить вдове погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.