Южноуралец отправился в колонию после убийства соперника из ревности

В Челябинской области осудили 44-летнего жителя поселка Маяк, который во время ссоры на почве ревности до смерти избил знакомого металлической трубой. Трагедия произошла после конфликта мужчины с женой, которая заявила о намерении развестись. В тот же день он угрожал супруге оружием, а затем в пылу ярости напал на ее знакомого, вставшего на защиту женщины.