Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуралец отправился в колонию после убийства соперника из ревности

Жителя Челябинской области отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

В Челябинской области осудили 44-летнего жителя поселка Маяк, который во время ссоры на почве ревности до смерти избил знакомого металлической трубой. Трагедия произошла после конфликта мужчины с женой, которая заявила о намерении развестись. В тот же день он угрожал супруге оружием, а затем в пылу ярости напал на ее знакомого, вставшего на защиту женщины.

— Собранные следователем следственного отдела по городу Карталы доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Суд назначил мужчине наказание — 8 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить вдове погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.