Полиция в Казахстане начинает фиксировать места ДТП с помощью дронов

АЛМАТЫ, 13 окт — Sputnik. Полиция в Казахстане начинает фиксировать места ДТП с помощью дронов.

Источник: Sputnik.kz

Благодаря этому на дороге движение других авто восстанавливается быстрее, рассказал замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов.

Пока это протестировали в Семее: сотрудники не приближались к месту происшествия, отправили дрон, который заснял расположение авто «буквально до сантиметра».

После съемки, сотрудникам дорожной полиции разрешили возобновить движение других авто.

В МВД также показали своих робопсов, которые распознают лица: на видео один из них сделал сальто. С ними уже работают в местах скопления людей — на концертах, в аэропорту и т. д. Сейчас в полиции пока только проверяют эффективность роботов.