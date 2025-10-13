Полиция в Казахстане начинает фиксировать места ДТП с помощью дронов

Благодаря этому на дороге движение других авто восстанавливается быстрее, рассказал замглавы МВД Казахстана Санжар Адилов.
Пока это протестировали в Семее: сотрудники не приближались к месту происшествия, отправили дрон, который заснял расположение авто «буквально до сантиметра».
После съемки, сотрудникам дорожной полиции разрешили возобновить движение других авто.
В МВД также показали своих робопсов, которые распознают лица: на видео один из них сделал сальто. С ними уже работают в местах скопления людей — на концертах, в аэропорту