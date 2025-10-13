Ричмонд
В Омске на улице 2-я Солнечная нетрезвый водитель Walkswagen въехал в BMW

Спиртное в крови автомобилиста зафиксировал алкотестер сотрудников ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в понедельник, 13 октября, произошла авария с участием «Лады» и на улице 2-я Солнечная. Время происшествия 15:15, уточнила пресс-служба областного управления ГАИ.

«Сильная авария около “Топлайна” в Солнечном», — изначально написал об этом Телеграм-канал «Аварийный Омск».

В ГАИ «КП Омск» уточнили, что при ДТП никто не пострадал. Оно случилось в районе дома № 30 на уже названной 2-й Солнечной. Машина.

Walkswagen двигалась со стороны улицы Дианова, и ее водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другой немецкой иномаркой, BMW.

«По прибытии сотрудники ДПС обнаружили у виновника признаки опьянения, с помощью алкотестера он выдал более 1 промилле на литр выдыхаемого воздуха. Проводится административное расследование, водитель отстранен от управления», — заключили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Омске случилась авария с участием двух автобусов.