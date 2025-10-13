Ричмонд
В Чайковском работнице выплатят 600 тысяч рублей за травму на производстве

На женщину наехала платформа с тканью.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском городском суде рассмотрено дело по иску прокурора в защиту сотрудницы местного текстильного предприятия. Женщина пострадала на рабочем месте, и теперь работодатель обязан выплатить ей компенсацию за моральный вред.

Как установлено в ходе разбирательства, происшествие произошло в августе 2024 года. Аппаратчица аппретирования направлялась к своему рабочему месту, когда получила тяжелую травму ноги. На нее наехала платформа с тканью, которая съехала с проезжавшего мимо электротягача.

Проверка показала, что на предприятии не обеспечили должный контроль за безопасностью на территории, а также за техническим состоянием оборудования и транспорта.

Суд обязал ООО «Чайковская текстильная компания» выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.