В Чайковском работнице выплатят 600 тысяч рублей за травму на производстве

В Чайковском городском суде рассмотрено дело по иску прокурора в защиту сотрудницы местного текстильного предприятия. Женщина пострадала на рабочем месте, и теперь работодатель обязан выплатить ей компенсацию за моральный вред.
Как установлено в ходе разбирательства, происшествие произошло в августе 2024 года. Аппаратчица аппретирования направлялась к своему рабочему месту, когда получила тяжелую травму ноги. На нее наехала платформа с тканью, которая съехала с проезжавшего мимо электротягача.
Проверка показала, что на предприятии не обеспечили должный контроль за безопасностью на территории, а также за техническим состоянием оборудования и транспорта.
Суд обязал ООО «Чайковская текстильная компания» выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.