В Чайковском работнице выплатят 600 тысяч рублей за травму на производстве

Как установлено в ходе разбирательства, происшествие произошло в августе 2024 года. Аппаратчица аппретирования направлялась к своему рабочему месту, когда получила тяжелую травму ноги. На нее наехала платформа с тканью, которая съехала с проезжавшего мимо электротягача.