Жительницу Башкирии осудят за нападение на МФО по заданию мошенников

Источник: Башинформ

Жительница Благоварского района ворвалась в два офиса микрофинансовых организаций в Уфе со страйкбольной гранатой и похитила деньги. Как информирует прокуратура Башкирии, женщина действовала по заданию телефонных мошенников.

Известно, что злоумышленники связались с ней в мае 2025 года под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили принять участие в операции, целью которой было предотвращение перевода средств в другое государство.

По данным ведомства, задержанная признала вину. Теперь обвиняемую ждет суд.