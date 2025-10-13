Жительницу Башкирии осудят за нападение на МФО по заданию мошенников.

Жительница Благоварского района ворвалась в два офиса микрофинансовых организаций в Уфе со страйкбольной гранатой и похитила деньги. Как информирует прокуратура Башкирии, женщина действовала по заданию телефонных мошенников.
Известно, что злоумышленники связались с ней в мае 2025 года под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили принять участие в операции, целью которой было предотвращение перевода средств в другое государство.
По данным ведомства, задержанная признала вину. Теперь обвиняемую ждет суд.