В Перми сутенеры отделались денежным штрафом

По данным следствия, лидер преступной схемы — 29-летний житель Перми. Весной 2022 года мужчина подыскал водителей с личными автомобилями. В их функционал входило принятие заказов от клиентов, доставка девушек, готовых оказывать интимные услуги за денежное вознаграждение, выдача им заработка после окончания «смены» и передача выручки организатору лично или на банковский счет. Встречи с клиентами проходили по адресам заказчиков, в саунах, банных комплексах, гостиничных номерах.