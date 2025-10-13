Пермский суд присудил пенсионерке 700 тысяч рублей после ДТП

Автомобилем управлял 39-летний мужчина. По данным суда, водитель нарушил ПДД, не уступив дорогу пешеходу, что и стало причиной ДТП. Пострадавшая получила серьезные травмы — множественные переломы ног и черепно-мозговую травму. Женщина долго находилась в больнице, после чего проходила амбулаторное лечение.