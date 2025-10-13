Пожарные спасли шестерых человек из горящей квартиры в Омске

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться 10 жильцов. Ещё шестерым потребовалась помощь спасателей: мужчину эвакуировали через окно третьего этажа, двоих детей и двух женщин вывели в специальных спасательных устройствах, ещё одного мужчину вынесли из горящей квартиры без сознания и передали медикам.
Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. В тушении участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Причину возгорания выясняют дознаватели.
Напомним, в посёлке Шербакуль Омской области при пожаре в частном доме погибли две женщины, собравшиеся для распития спиртных напитков.