Пожарные спасли шестерых человек из горящей квартиры в Омске

До прибытия пожарных самостоятельно смогли выбраться 10 жильцов. Ещё шестерым потребовалась помощь спасателей: мужчину эвакуировали через окно третьего этажа, двоих детей и двух женщин вывели в специальных спасательных устройствах, ещё одного мужчину вынесли из горящей квартиры без сознания и передали медикам.