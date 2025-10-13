Уроженец Прикамья получил 25 лет за убийство полицейского в Краснодаре

30 мая 2024 года Одегов прятал наркотики в лесополосе поселка Водники в Краснодаре. Передвигаясь на электросамокате, он был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Мужчина находился в федеральном розыске и в состоянии наркотического опьянения. Не желая быть задержанным, он достал самодельный пистолет и выстрелил в одного из полицейских. Направив оружие в сторону других сотрудников, преступник попытался скрыться, но его обезвредили. Раненый сотрудник полиции скончался в больнице.