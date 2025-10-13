В Краснодаре вынесли приговор наркодилеру, застрелившему полицейского

По данным ведомства, в период с 10 октября 2023 года по 30 мая 2024 года, находясь в федеральном розыске, мужчина приобрел поддельные документы, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также незаконно изготовил самодельное оружие и его составные части. Находясь на территории Краснодарского края с 18 марта 2024 года по 30 мая 2024 он приобрел запрещенные вещества общей массой 6 кг, которое хранил с целью личного потребления и сбыта.