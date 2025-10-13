В Краснодаре вынесли приговор наркодилеру, застрелившему полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, в период с 10 октября 2023 года по 30 мая 2024 года, находясь в федеральном розыске, мужчина приобрел поддельные документы, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также незаконно изготовил самодельное оружие и его составные части. Находясь на территории Краснодарского края с 18 марта 2024 года по 30 мая 2024 он приобрел запрещенные вещества общей массой 6 кг, которое хранил с целью личного потребления и сбыта.
Осужденный раскидал по городу 26 закладок и при попытке задержания выстрелил в полицейского, в результате чего сотрудник правоохранительных органов скончался. Мужчина попытался ранить и других представителей власти, однако был задержан. Его приговорили к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Стоит отметить, что злоумышленник признан виновным по четырем эпизодам ч. 3 ст. 327 УК РФ, ч. 4 ст. 327 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ, по двум эпизодам ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 1 ст. 223 УК, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по 26 эпизодам ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ст. 317 УК РФ.