Дело об отравлении школьников Екатеринбурга суд рассмотрит особо

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга рассмотрит в особом порядке уголовное дело об отравлении учащихся и сотрудников школы № 178. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Под судом оказалась заведующая производством столовой. Ей вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным следствия, в апреле после употребления еды в столовой заболели пятеро сотрудников школы и 24 ученика. У них выявили острую кишечную инфекцию, острый гастроэнтерит и норовирусную инфекцию.
Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме 21 октября. По ходатайству подсудимой, процесс будет идти без проведения судебного следствия.