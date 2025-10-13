Дело об отравлении школьников Екатеринбурга суд рассмотрит особо

Под судом оказалась заведующая производством столовой. Ей вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным следствия, в апреле после употребления еды в столовой заболели пятеро сотрудников школы и 24 ученика. У них выявили острую кишечную инфекцию, острый гастроэнтерит и норовирусную инфекцию.