Автомобиль въехал в дом в пригороде Астаны (видео)

В селе Караоткель автомобиль въехал в дом в результате дорожно-транспортного происшествия. В полиции выясняют обстоятельства происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: t.me/astanovka98

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео с места дорожно-транспортного происшествия в селе Караоткель близ Астаны. На кадрах видно, что одна машина снесла забор и врезалась в стену дома, другая — въехала в дорожный знак.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Акмолинской области. Там сообщили, что ДТП произошло сегодня, 13 октября, с участием автомашин марок Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомашины Mitsubishi Outlander не уступил дорогу автомашине марки Hyundai Santa Fe под управлением 44-летней жительницы села Караоткель.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств ДТП. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности", — рассказали в полиции.

В ДП добавили, что погибших нет, информация о пострадавших уточняется.