В бассейне фитнес-клуба в Краснодаре утонул мужчина

В Краснодаре выясняют обстоятельства смерти мужчины в одном из фитнес-центров города.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 73-летнему клиенту стало плохо в бассейне. На место оперативно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, однако помочь мужчине уже ничем не смогли.

«По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что под Краснодаром расследуют гибель 3-летней девочки на базе отдыха. Трагедия произошла летом 2025 года на одной из местных баз отдыха, малышка утонула в открытом бассейне. По версии следствия, директор кемпинга не обеспечил безопасность отдыхающих и не проследил за организацией дежурств спасателей-инструкторов.