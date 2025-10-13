В бассейне фитнес-клуба в Краснодаре утонул мужчина

Ранее мы писали, что под Краснодаром расследуют гибель 3-летней девочки на базе отдыха. Трагедия произошла летом 2025 года на одной из местных баз отдыха, малышка утонула в открытом бассейне. По версии следствия, директор кемпинга не обеспечил безопасность отдыхающих и не проследил за организацией дежурств спасателей-инструкторов.