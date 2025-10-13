Ричмонд
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд конфисковал у экс-начальника угрозыска Анапы имущество на 250 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу адвокатов бывшего начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко и подтвердил конфискацию имущества его семьи на 250 млн руб., законность приобретения которого не была доказана. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Игорь Нехаенко возглавлял отдел уголовного розыска УМВД России по Анапскому району, затем служил оперуполномоченным в новороссийском управлении по борьбе с организованной преступностью. В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд признал его виновным как участника банды Зиринова и Эйраняна. Бывший полицейский использовал служебное положение для сбора информации о жертвах нападений, участвовал в подготовке убийств и помогал членам банды избежать уголовного преследования.

Советский районный суд Краснодара по иску заместителя генерального прокурора России обратил в доход государства имущество Нехаенко и его родственников. Апелляционная инстанция поддержала это решение. По данным надзорного ведомства, земельные участки, объекты недвижимости и дорогие автомобили бывшего полицейского и его близких на общую сумму около 250 млн руб. были куплены на средства, законность получения которых не подтверждена.

Защитники ответчиков обратились в кассацию с требованием отменить решения нижестоящих инстанций. Они ссылались на нарушения материальных и процессуальных норм, ошибки в оценке фактов и пропуск прокурором срока исковой давности. Кассационный суд счел эти доводы необоснованными и оставил ранее принятые судебные акты без изменений.