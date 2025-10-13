Суд конфисковал у экс-начальника угрозыска Анапы имущество на 250 млн рублей

Советский районный суд Краснодара по иску заместителя генерального прокурора России обратил в доход государства имущество Нехаенко и его родственников. Апелляционная инстанция поддержала это решение. По данным надзорного ведомства, земельные участки, объекты недвижимости и дорогие автомобили бывшего полицейского и его близких на общую сумму около 250 млн руб. были куплены на средства, законность получения которых не подтверждена.