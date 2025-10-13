13-летняя девочка пострадала в аварии на воронежской трассе

Около 11.50 на 182-м километре автодороги «Курск-Воронеж-Р22 Каспий», по предварительным данными дорожной полиции, 65-летний водитель ВАЗ-1111, выезжая из села Верхнее Турово и поворачивая налево, не пропустил «Хендэ Солярис», который двигался по главной дороге. В результате машины столкнулись.