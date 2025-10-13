В Минске пенсионерка лишилась 8000 рублей, приложив банковскую карту к телефону

Позднее женщине уже через мессенджер позвонил якобы правоохранитель. Звонивший поинтересовался у пенсионерки источниками дохода, а также законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире от жительницы Минска потребовали выполнение всех поступающих указаний.