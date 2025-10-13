В Минске пенсионерка лишилась 8000 рублей, приложив банковскую карту к телефону. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Пенсионерка приложила карту к мобильному телефону и потеряла 8000 рублей», — говорится в сообщении.
В Ленинское РУВД обратилась 61-летняя жительница Минска, установившая приложение и потерявшая 8000 рублей. Женщина на домашний телефон поступил звонок якобы от представителей «Белтелекома». Под предлогом продления договора на оказание услуг, звонившие узнали паспортные данные, а также мобильный телефон минчанки.
Позднее женщине уже через мессенджер позвонил якобы правоохранитель. Звонивший поинтересовался у пенсионерки источниками дохода, а также законностью проводимых ею финансовых операций. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и избежать обыска в квартире от жительницы Минска потребовали выполнение всех поступающих указаний.
Так, минчанка перешла по ссылке из личных сообщений и установила приложение якобы от Национального банка.
«После установки попросили приложить банковскую карту к телефону, оснащенному чипом “связи ближнего поля” (NFC), и ввести PIN-код, убеждая, что это безопасно. После совершения всех действий у минчанки со счета списали около 8000 рублей», — рассказали в милиции.
По указанному факту заведено уголовное дело.
Тем временем в Круглянском районе шквалистый ветер разрушил здание телятника, где под обрушившимися конструкциями оказалось 75 животных.
Ранее Нацбанк сказал про три миллиона рублей, которые мошенники украли у белорусов.
Кстати, белоруска Арина Соболенко завершит 2025 год первой ракеткой мира, лидируя в рейтинге WTA.