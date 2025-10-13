В Хворостянском районе горели два комбайна

Позже вновь поступило сообщение о пожаре в поле рядом с поселком Приовражный. Дежурный караул по прибытии на место возгорания установил, что происходит тление оставшихся растительных остатков в комбайне «Полесье». В 17 часов 32 минуты зафиксирована ликвидация последствий пожара.