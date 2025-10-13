Ричмонд
В Хворостянском районе горели два комбайна

11 октября в пожарно-спасательную часть № 121 пожарно-спасательного отряда № филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в поле рядом с селом Чувичи.

Источник: Пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

К месту вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 121 Отряда № 45. По прибытии огнеборцы установили, что происходит тление оставшихся растительных остатков в комбайне «Vektor 41». В 15 часов 30 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Позже вновь поступило сообщение о пожаре в поле рядом с поселком Приовражный. Дежурный караул по прибытии на место возгорания установил, что происходит тление оставшихся растительных остатков в комбайне «Полесье». В 17 часов 32 минуты зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших на пожарах, к счастью, нет.

Причины пожаров устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».