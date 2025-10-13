Ричмонд
В Челябинской области 15-летний мотоциклист сбил 7-летнего пешехода

В Челябинской области 15-летний мотоциклист сбил 7-летнего пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Агаповской районе.

Все произошло в поселке Приморском. Сообщается, что 15-летний житель поселка Ржавка сел за руль мотоцикла Progasi, не справился с управлением и наехал на 7-летнего пешехода.

У ребенка врачи диагностировали перелом пальца ноги. В отношении собственника мотоцикла, отца подростка, составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права), ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

По результатам проверки будут приняты соответствующие процессуальные решения.