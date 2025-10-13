«Годовалый ребенок погиб на месте, а его пятилетняя сестра скончалась в больнице». СК обнародовал подробности лобового ДТП с фурой и легковым авто под Вороново

В отношении водителя было заведено уголовное дело по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение менее тяжкого телесного повреждения. Кроме того, уголовное дело было также заведено по части 3 статьи 159 УК — заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние. Водитель заключен под стражу.