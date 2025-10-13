«Годовалый ребенок погиб на месте, а его пятилетняя сестра скончалась в больнице». СК обнародовал подробности лобового ДТП с фурой и легковым авто под Вороново

В пресс-службе Следственного комитета раскрыли детали жуткого ДТП под Вороново, где погибли двое детей.
По информации следствия, 55-летний водитель тягача Mercedes Benz поздно вечером 29 мая 2025 года, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь с превышением неподалеку от деревни Радунь, справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем Audi (подробнее мы писали здесь).
«В результате ДТП годовалый ребенок погиб на месте, его 5-летняя сестра от полученных травм скончалась в больнице через несколько дней», — сообщили в СК.
И добавили, что водитель легкого авто, его супруга и еще один ребенок получили телесные повреждения различной степени тяжести. Следователи смогли установить, что многодетная семья возвращалась домой и не доехала всего около 500 метров.
СК раскрыл детали лобового ДТП под Вороново, где погибли двое детей. Фото: sk.gov.by.
В Следственном комитете заявили, что водитель фуры скрылся с места ДТП и прятался в лесу. Его удалось задержать. Спустя пять часов после аварии степень его опьянения была один промилле. Однако во время допроса мужчина уверял, то на момент дорожно-транспортного происшествия был трезв и выпил уже после.
Следователи провели целый комплекс следственных действий, которые направлены на установления обстоятельств случившегося. Были допрошены десятки свидетелей. Они указывали на неадекватное поведение водителя сразу после ДТП. Так, мужчина вместо помощи пострадавшим, собрал вещи из большегруза и убежал.
«Помимо этого, в кабине тягача, где ощущался острый запах алкоголя, следователи обнаружили пустые бутылки от крепкого спиртного. Эта находка стала еще одним весомым доказательством, опровергающим заявления водителя о его трезвости в момент ДТП», — рассказали в ведомстве.
В отношении водителя было заведено уголовное дело по части 5 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение менее тяжкого телесного повреждения. Кроме того, уголовное дело было также заведено по части 3 статьи 159 УК — заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние. Водитель заключен под стражу.
