Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте произошёл пожар в пустующем здании школы № 208: пострадавших нет

Vaib.uz (Узбекистан. 13 октября). В социальных сетях в эти минуты активно распространяются видео с места пожара, произошедшего в здании школы № 208 Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В комментариях некоторые пользователи, а также авторы постов стали утверждать, что в момент возгорания в школе якобы находились ученики.

Источник: Vaib.uz

Однако в хокимияте района эту информацию опровергли. С начала сентября в школе № 208 не проходят учебные занятия — здание находится на капитальном ремонте, и все работы ведутся без присутствия детей и преподавателей.

В администрации района обратились к гражданам с просьбой не распространять ложные сведения и не создавать панику. Официальные структуры призвали доверять только проверенной информации.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре на крыше пустующего здания школы поступило на номер «112» в 17:23. Пожарные расчёты прибыли на место через пять минут — в 17:28, локализовали огонь в 17:39 и полностью ликвидировали пожар в 17:42. На момент происшествия в здании никого не было — ни учеников, ни сотрудников школы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время ремонтных работ. Ущерб от происшествия уточняется. По официальным данным, в результате пожара никто не пострадал.