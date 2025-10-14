В Ташкенте произошёл пожар в пустующем здании школы № 208: пострадавших нет

Однако в хокимияте района эту информацию опровергли. С начала сентября в школе № 208 не проходят учебные занятия — здание находится на капитальном ремонте, и все работы ведутся без присутствия детей и преподавателей.
В администрации района обратились к гражданам с просьбой не распространять ложные сведения и не создавать панику. Официальные структуры призвали доверять только проверенной информации.
Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре на крыше пустующего здания школы поступило на номер «112» в 17:23. Пожарные расчёты прибыли на место через пять минут — в 17:28, локализовали огонь в 17:39 и полностью ликвидировали пожар в 17:42. На момент происшествия в здании никого не было — ни учеников, ни сотрудников школы.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности во время ремонтных работ. Ущерб от происшествия уточняется. По официальным данным, в результате пожара никто не пострадал.