Начальник петербургского ОМИС задержан по подозрению в получении взятки

По версии следствия, в сентябре 2025 года Асанов предложил управляющему партнеру компании дать ему взятку в размере 2 миллионов рублей за заключение договора аренды на 5 лет объекта, который находится в распоряжении Минобороны, а также за общее покровительство при сделке. Предприниматель сообщил об этом в региональное УФСБ, при передаче денег Асанов был задержан.