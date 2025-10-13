Ричмонд
Начальник петербургского ОМИС задержан по подозрению в получении взятки

Смольнинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО начальника 1999-го отделения морской инженерной службы (ОМИС) Минобороны РФ Михаила Асанова, обвиняемого в получении взятки при заключении договора аренды военного объекта.

Источник: Freepik

Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Асанов предложил управляющему партнеру компании дать ему взятку в размере 2 миллионов рублей за заключение договора аренды на 5 лет объекта, который находится в распоряжении Минобороны, а также за общее покровительство при сделке. Предприниматель сообщил об этом в региональное УФСБ, при передаче денег Асанов был задержан.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере многократной суммы взятки.