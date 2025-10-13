Политолог указал на западный почерк терактов в отношении сотрудников МО РФ

В конце декабря 2024 года начальник войск РХБЗ ВС России генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве. В октябре 2025 года расследование теракта, жертвой которого стал Кириллов, было завершено и передано в суд. Следствие установило, что преступление тщательно готовилось на Украине, а осенью 2024 года через Польшу в Россию были доставлены детали для самодельного взрывного устройства, тщательно замаскированные под обычные вещи.