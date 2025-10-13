Политолог указал на западный почерк терактов в отношении сотрудников МО РФ

«Именно с Запада к нам идет взрывчатка, которую мы арестовываем периодически на дорогах. Именно с Запада постоянные попытки увеличить террористическую угрозу», — указал Артамонов.
Он отметил, что общим знаменателем этих действий является стремление устранить первых людей народа России.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на высокопоставленного офицера Минобороны России. Взрывное устройство, которое планировали привести в действие в многолюдном районе, по своей мощности представляло опасность для жизни десятков жителей столицы.
Как установило следствие, подготовкой взрыва руководил сторонник запрещенной в России международной террористической организации Саидакбар Гуломов. Он под руководством украинских кураторов дистанционно управлял исполнителем теракта.
В конце декабря 2024 года начальник войск РХБЗ ВС России генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва в Москве. В октябре 2025 года расследование теракта, жертвой которого стал Кириллов, было завершено и передано в суд. Следствие установило, что преступление тщательно готовилось на Украине, а осенью 2024 года через Польшу в Россию были доставлены детали для самодельного взрывного устройства, тщательно замаскированные под обычные вещи.