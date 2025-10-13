Ричмонд
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд

Житель Нижегородской области попал под суд за убийство снохи перед Рождеством.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве снохи и обезглавливании ее тела в ночь перед Рождеством, предстанет перед судом, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 7 января житель рабочего поселка Шатки в ходе ссоры со снохой много раз ударил ее ножом, после чего отрезал голову. В январе мужчину заключили под стражу, уточнили в ведомстве.

В региональном СУ СК рассказали, что было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и надругательстве над телом умершего.

«Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

В СУ СК по Нижегородской области уточнили, что обвиняемый может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.