Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео, где 16-летний водитель сбил двоих человек в Иркутске

В Иркутске появилось видео, на котором видно, как подросток за рулём автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся.

Источник: Соцсети

В Иркутске появилось видео, на котором видно, как подросток за рулём автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся. Молодой человек, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину и женщину, которые стояли у здания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Полиция быстро нашла и задержала подозреваемого — 16-летнего жителя города. Юноша объяснил, что без спроса взял машину своего дедушки, пока тот был на работе, и поехал кататься. После задержания он отказался проверяться на алкоголь.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении собственника автомобиля к административной ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительских прав», — сказали в ГИБДД.

В отношении несовершеннолетнего тоже составили административные протоколы. Его привлекли к ответственности за то, что он уехал с места ДТП и управлял автомобилем без страховки.