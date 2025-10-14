Появилось видео, где 16-летний водитель сбил двоих человек в Иркутске

В Иркутске появилось видео, на котором видно, как подросток за рулём автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся. Молодой человек, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину и женщину, которые стояли у здания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.