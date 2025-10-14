Появилось видео, где 16-летний водитель сбил двоих человек в Иркутске

В Иркутске появилось видео, на котором видно, как подросток за рулём автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся. Молодой человек, двигаясь задним ходом, наехал на мужчину и женщину, которые стояли у здания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Полиция быстро нашла и задержала подозреваемого — 16-летнего жителя города. Юноша объяснил, что без спроса взял машину своего дедушки, пока тот был на работе, и поехал кататься. После задержания он отказался проверяться на алкоголь.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении собственника автомобиля к административной ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительских прав», — сказали в ГИБДД.
В отношении несовершеннолетнего тоже составили административные протоколы. Его привлекли к ответственности за то, что он уехал с места ДТП и управлял автомобилем без страховки.