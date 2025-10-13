Житель Вологодской области броском полена помог ГАИ задержать нарушителя. Видео

В Вологодской области погоня за нетрезвым водителем завершилась благодаря вмешательству местного жителя. Он бросил полено под ноги убегавшему нарушителю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Погоня началась в поселке Ермаково, когда инспекторы ГИБДД попытались остановить автомобиль с тонированными стеклами и разбитым фонарем. Уходя от преследования, водитель опасно маневрировал на дороге. Погоня закончилась в гаражном кооперативе, где лихач бросил машину и попытался сбежать уже пешком.
Убегавшего нарушителя заметил местный житель, который в этот момент чинил крышу своего гаража. Он взял оказавшееся под рукой полено и бросил его под ноги беглецу. Тот споткнулся, упал, и его тут же задержали полицейские.
Как показала проверка, водитель был пьян. Вдобавок выяснилось, что права управления автомобилем у него не было, а было лишь удостоверение тракториста.
В отношении мужчины составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на спецстоянку.