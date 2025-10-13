Суд дал пять лет колонии «похищенному» блогеру Арегу Щепихину

Чеченские власти заявили, что Щепихина задержали сотрудники правоохранительных органов. Сам он позднее рассказывал, что его вывезли за пределы Москвы и пытались узнать, есть ли у него связи с Украиной или оппозицией. После этого следователи возбудили уголовное дело о похищении и превышении должностных полномочий.