Жуткое убийство в Молдове: Житель Гагаузии поссорился с женой, убил ее, а тело выбросил на свалку

Подозреваемый признал вину, заявив, что убийство произошло на почве конфликта, и выдал орудие преступления. Муж-ревнивец забил жену молотком, а чтобы скрыть следы, завернул тело в мешок с селитрой. Останки 46-летней женщины были обнаружены на свалке спустя две недели.