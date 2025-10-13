Жуткое убийство в Молдове: Житель Гагаузии поссорился с женой, убил ее, а тело выбросил на свалку

Жуткое убийство в Гагаузии: Муж убил жену и выбросил тело на свалку.
В субботу, 11 октября, в окрестностях гагаузского села Кириет-Лунга на свалке найдено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти. Ранее, 26 сентября, её дочь заявляла об её исчезновении.
Полиция быстро установила и задержала подозреваемого — 50-летнего мужа жертвы. Мужчина ранее привлекался за домашнее насилие над женой.
Подозреваемый признал вину, заявив, что убийство произошло на почве конфликта, и выдал орудие преступления. Муж-ревнивец забил жену молотком, а чтобы скрыть следы, завернул тело в мешок с селитрой. Останки 46-летней женщины были обнаружены на свалке спустя две недели.
Убийца надеялся, что едкое вещество поможет телу быстрее разложиться.
Подозреваемого задержали на 72 часа. Ведётся следствие, ему грозит длительный тюремный срок.
