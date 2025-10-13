Ричмонд
Едва не умер у себя дома: у жителя Салавата в квартире разгорелся пожар

В Башкирии во время пожара в квартире чуть не погиб пенсионер.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате во время пожара в жилом доме спасли двух человек. Возгорание, как сообщает пресс-служба МЧС республики, произошло в трехкомнатной квартире на улице Пархоменко.

До прибытия пожарных подразделений из зоны задымления самостоятельно эвакуировались шесть жильцов дома. Прибывшие пожарные оперативно приступили к тушению и спасли еще двоих человек, которых вывели на свежий воздух с помощью маски спасаемого.

68-летнего хозяина квартиры, надышавшегося продуктами горения, передали медикам и госпитализировали в местную больницу.

Пожар удалось полностью потушить, его причины устанавливает дознаватель МЧС.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять без присмотра газовые приборы при приготовлении пищи, использовать пепельницы, не перегружать электросеть одновременным включением нескольких мощных электроприборов и устанавливать в жилье пожарные извещатели.

