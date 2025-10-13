В Минске рабочий разбился, упав с балкона строящегося дома

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рабочий упал с балкона строящегося дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
13 октября днем 39-летний рабочий упал с балкона строящегося дома по ул. Виталия Цвирко с высоты пятого этажа на бетонную площадку. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего. -0-