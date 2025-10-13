Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске рабочий разбился, упав с балкона строящегося дома

13 октября днем 39-летний рабочий упал с балкона строящегося дома по ул. Виталия Цвирко с высоты пятого этажа на бетонную площадку. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рабочий упал с балкона строящегося дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

13 октября днем 39-летний рабочий упал с балкона строящегося дома по ул. Виталия Цвирко с высоты пятого этажа на бетонную площадку. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели рабочего. -0-