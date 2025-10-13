Дело о саботаже возбудили в Грузии после отключения телеканала «Имеди»

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) завела уголовное дело по статье «саботаж» из-за временного прекращения вещания крупного телеканала страны — «Имеди». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным телеканала, отключение произошло около 18:00 по местному времени (17:00 мск). Вместо изображения на экране появился лишь чёрный фон. Вещание было восстановлено спустя 45 минут. В заявлении СГБ уточняется, что «Имеди» обратилась с заявлением, после чего было возбуждено дело. В момент отключения вещание также прекратили два других канала холдинга — «Маэстро» и GDS.
Сейчас работа телеканала «Имеди» и других каналов холдинга полностью восстановлена. Трансляция продолжается по штатному расписанию, все эфирные программы выходят без технических сбоев.