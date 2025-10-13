Дело о саботаже возбудили в Грузии после отключения телеканала «Имеди»

По данным телеканала, отключение произошло около 18:00 по местному времени (17:00 мск). Вместо изображения на экране появился лишь чёрный фон. Вещание было восстановлено спустя 45 минут. В заявлении СГБ уточняется, что «Имеди» обратилась с заявлением, после чего было возбуждено дело. В момент отключения вещание также прекратили два других канала холдинга — «Маэстро» и GDS.