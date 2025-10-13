Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в селе Дорогощь Белгородской области

Украинский БПЛА атаковал парковку коммерческого предприятия.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара дрона по парковке коммерческого предприятия погиб мирный житель», — говорится в его публикации.

По информации губернатора Белгородской области, мирный житель погиб от полученных ранений на месте.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше