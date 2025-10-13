Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ в селе Дорогощь Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара дрона по парковке коммерческого предприятия погиб мирный житель», — говорится в его публикации.
По информации губернатора Белгородской области, мирный житель погиб от полученных ранений на месте.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше