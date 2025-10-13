Ричмонд
СМИ: Пауэрлифтер-тяжеловес Колпаков избил ребенка из-за лежака в Турции

Профессиональный пауэрлифтер Алексей Колпаков избил 12-летнего мальчика из Оренбурга в пятизвездочном отеле в Турции. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщил Telegram-канал 112.

По словам родителей подростка, их сын якобы перепутал лежаки и начал искать в чужой сумке мяч. Обозленный спортсмен подошел к мальчику, после чего нанес несколько ударов ему в печень. Свидетели конфликта заявили, что мужчина был пьян. Отец и мать пострадавшего обратились в местную больницу, но они намерены провести повторное обследование уже в России, где и зафиксируют травмы, следует из публикации.

Другой случай произошел 2 августа. Обнаженная женщина избила чужого ребенка и принуждала девочку есть гречку с пола. За два дня до этого жительница Подмосковья с силой швырнула ребенка в коляску, а затем побила его на глазах у окружающих.