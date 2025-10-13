СМИ: Пауэрлифтер-тяжеловес Колпаков избил ребенка из-за лежака в Турции

По словам родителей подростка, их сын якобы перепутал лежаки и начал искать в чужой сумке мяч. Обозленный спортсмен подошел к мальчику, после чего нанес несколько ударов ему в печень. Свидетели конфликта заявили, что мужчина был пьян. Отец и мать пострадавшего обратились в местную больницу, но они намерены провести повторное обследование уже в России, где и зафиксируют травмы, следует из публикации.