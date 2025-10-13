Ричмонд
«Спартак» уволил тренера, ударившего ребенка клюшкой по голове

Детского тренера Георгия Мишичева уволили из академии московского «Спартака» после появления видео, на котором тот ударил ребенка клюшкой по голове и толкнул на лед. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе организации.

Мишичев во время дополнительной тренировки нанес восьмилетнему воспитаннику удар клюшкой по шлему и спине, кричал на него и даже толкнул его на лед. При этом данная школа считается одной из лучших хоккейных в России.

— Тренер был тут же уволен из академии «Спартака», родителям были принесены извинения, — передает телеканал «Матч ТВ».

Восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Уголовное дело взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».