«Спартак» уволил тренера, ударившего ребенка клюшкой по голове

Детского тренера Георгия Мишичева уволили из академии московского «Спартака» после появления видео, на котором тот ударил ребенка клюшкой по голове и толкнул на лед. Об этом в понедельник, 13 октября, сообщили в пресс-службе организации.
Мишичев во время дополнительной тренировки нанес восьмилетнему воспитаннику удар клюшкой по шлему и спине, кричал на него и даже толкнул его на лед. При этом данная школа считается одной из лучших хоккейных в России.
— Тренер был тут же уволен из академии «Спартака», родителям были принесены извинения, — передает телеканал «Матч ТВ».
