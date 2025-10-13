В Польше супругов-россиян будут судить за якобы шпионаж

По версии следствия, Игорь Р. с февраля по август 2022 года якобы собирал для российских спецслужба информацию о так называемых «российских оппозиционерах, проживающих в Польше», а также о лицах и учреждениях, которые оказывают им помощь. Следователи считают, что мужчина якобы передал эти сведения своей жене Ирине Р. для передачи РФ. Кроме того, польские власти считают его причастным к отправке посылки со взрывными устройствами и военными электродетонаторами.