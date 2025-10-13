В Польше супругов-россиян будут судить за якобы шпионаж

Двое граждан РФ предстанут перед польским судом по обвинению в якобы шпионаже, сообщает Национальная прокуратура Польши.
«Прокурор Силезского отдела национальной прокуратуры передал в Окружной суд Сосновца обвинительное заключение в отношении двух граждан Российской Федерации — Игоря Р. и Ирины Р.», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Граждане РФ обвиняются якобы в участии в деятельности российской разведки и передаче ей данных, которые могли нанести ущерб Польше (ст. 130 § 2 Уголовного кодекса Польши), рассказали в прокуратуре.
По версии следствия, Игорь Р. с февраля по август 2022 года якобы собирал для российских спецслужба информацию о так называемых «российских оппозиционерах, проживающих в Польше», а также о лицах и учреждениях, которые оказывают им помощь. Следователи считают, что мужчина якобы передал эти сведения своей жене Ирине Р. для передачи РФ. Кроме того, польские власти считают его причастным к отправке посылки со взрывными устройствами и военными электродетонаторами.
«Все это составляло так называемую кумулятивную бомбу, взрыв которой мог нанести значительный ущерб», — заявили в прокуратуре.
Обвиняемые находятся под стражей.
Ранее Служба госбезопасности Латвии сообщила, что в стране задержали гражданина РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу России. В частности, его заподозрили в сборе данных о критической инфраструктуре и военных объектах Латвии.