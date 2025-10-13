«Ударом оторвало ногу»: появились детали смерти мотоциклиста Рыданова в Турции

Мотоциклист Антон Рыданов погиб при столкновении с металлическим ограждением на трассе Эрзинджан — Сивас в Турции. Он вместе с друзьями направлялся из России в сторону Каппадокии, но примерно в 500 километрах до пункта назначения мужчина внезапно потерял управление. Турецкая полиция начала расследование обстоятельств произошедшей трагедии.
— От удара ему ногу оторвало. Тяжело раненый водитель был доставлен медицинскими бригадами в учебно-исследовательскую больницу Менгючек Гази. Однако, несмотря на все вмешательства, спасти его не удалось, — передает Nehaber.
Другой громкий случай произошел в прошлом году, когда байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, погибла в аварии в Турции. У нее было пять миллионов подписчиков в TikTok и два миллиона в YouTube. Она считалась одной из самых красивых и популярных байкерш в России. Что известно о девушке и об обстоятельствах ее гибели — в материале «Вечерней Москвы».