«Ударом оторвало ногу»: появились детали смерти мотоциклиста Рыданова в Турции

Другой громкий случай произошел в прошлом году, когда байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, погибла в аварии в Турции. У нее было пять миллионов подписчиков в TikTok и два миллиона в YouTube. Она считалась одной из самых красивых и популярных байкерш в России. Что известно о девушке и об обстоятельствах ее гибели — в материале «Вечерней Москвы».