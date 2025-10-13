Стало известно имя модели на картине «Девушка с жемчужной сережкой»

«Я обнаружил свидетельства, что Магдалена была близко знакома с художником и часто позировала для него. Учитывая социальный статус ее семьи и их роль в жизни Вермеера, я уверен, что именно она изображена на картине», — цитирует историка The Telegraph. Грэм-Диксон поясняет, что его вывод основан на анализе архивных документов и переписки Вермеера с семьей ван Рейвен.