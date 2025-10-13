Один человек погиб, трое пострадали в результате атак ВСУ в Донецке

«Один человек погиб, еще три мирных жителя Республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — сообщил глава ДНР. Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки 46-летний мужчина был ранен после сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.