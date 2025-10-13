Ричмонд
Рабочий упал с высоты шестого этажа на стройке в Москве и погиб

Рабочий погиб, упав с высоты шестого этажа на одной из стройплощадок в Москве. Об этом в понедельник, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на строительном объекте на Ботанической улице. 35-летний рабочий погиб от полученных травм на месте. Уточняется, что он работал на частную субподрядную организацию.

Инцидент произошел на строительном объекте на Ботанической улице. 35-летний рабочий погиб от полученных травм на месте. Уточняется, что он работал на частную субподрядную организацию.

— Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — отметила Нефедова.

Днем ранее произошел похожий инцидент. Рабочий разбился, упав с 27-метровой высоты во время ремонта крыши под Санкт-Петербургом. Позже сотрудники трудовой инспекции выявили, что на объекте работы проводились с многочисленными нарушениями.

В конце сентября рабочей погиб при падении на строительной площадке на Волоколамском шоссе в Москве. Он оступился на 14-м этаже, провалился в вентиляционную шахту и пролетел до самого низа.