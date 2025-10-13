Российские бойцы освободили два села: главное об СВО на 13 октября

«Обе стороны действительно пытаются достичь целей не уступками и компромиссами за столом переговоров, а на поле боя, чтобы усилить переговорную позицию», — заявил Топорнин. Эксперт также отметил, что у ВС РФ есть преимущество в зоне боевых действий.