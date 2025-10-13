Российские бойцы освободили два села: главное об СВО на 13 октября

Освобождены Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР, заявили в МО РФ.
Российские войска получили контроль над двумя селами в Харьковской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Освободить их удалось благодаря действиям двух группировок войск.
Также ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК на территории Украины. Были повреждены склады вооружения, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников. Главное об СВО на 13 октября — в материале URA.RU.
Украина удерживает граждан РФ в Сумах.
На территории Сум находятся 13 жителей Курской области. Украинская сторона не против их возвращения, однако конкретной даты обмена не называет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Украинская сторона не отказывается вернуть в РФ из Сум жителей Курской области, но на деле даты их возвращения пока нет», — заявила Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.
Освобождены два населенных пункта.
ВС РФ освободили сразу два населенных пункта.
ВС РФ освободили два села — Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении указано, что контроль был получен благодаря группировкам войск «Запад» и «Центр». Помимо этого, ВС РФ вошли в населенный пункт Димитров и продвигаются вглубь.
Россия добивается успехов на поле боя.
ВС РФ достигают успехов на поле боя из-за дипломатического тупика. Об этом URA.RU рассказал политолог, доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.
«Обе стороны действительно пытаются достичь целей не уступками и компромиссами за столом переговоров, а на поле боя, чтобы усилить переговорную позицию», — заявил Топорнин. Эксперт также отметил, что у ВС РФ есть преимущество в зоне боевых действий.
ВС РФ ударили по ВПК Украины.
Российские войска ударили по военно-промышленному комплексу Украины.
Российские войска ударили по военно-промышленному комплексу Украины. Среди пораженных объектов — склады вооружения, места дислокации ВСУ и иностранных наемников.
«Нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств», — указано в сообщении ведомства.
У Трампа закончились идеи.
Также Николай Топорнин прокомментировал URA.RU нынешнюю позицию президента США Дональда Трампа. По его словам, у него закончились идеи для мирных инициатив в конфликте на территории Украины.
«Сейчас не стоит ждать каких-то новых инициатив мирного плана от Трампа. Он уже исчерпал позитивный потенциал. Сам говорил не раз, что конфликт на Украине оказался намного сложнее и потребует значительно больше времени», — заявил политолог.
БПЛА атаковали Белгородскую область.
Над Белгородской областью было сбито семь украинских БПЛА.
Над Белгородской областью было сбито семь украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Есть погибший в результате атаки БПЛА.
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара дрона по парковке коммерческого предприятия погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — заявил Гладков в своем telegram-канале.
Как зима повлияет на СВО.
В России ожидается аномально холодная зима, которая наступает раз в 20 лет. Она станет тяжелым испытанием для бойцов СВО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГенерал Мороз: как аномально холодная зима повлияет на ход СВО для России и Украины, что говорят эксперты.
Военнослужащие могут остаться без электричества из-за низких температур. Согласно заявлению офицера разведки армейского спецназа с позывным «Шторм», мороз быстро разряжает батареи на БПЛА, рациях, аккумуляторах на технике. Из-за этого могут перестать заводиться генераторы и военные могут остаться без электричества.
Однако зимой техника становится проходимее из-за застывшей грязи. Также сыграют на руку голые деревья и снег, которые не позволят технике ВСУ маскироваться.