На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

«174 пожара в севастопольском жилом фонде произошло в 2025 году. Из них 74 случились в многоквартирных домах, 92 — в частных. Также 8 возгораний — в садовых домиках. Эти происшествия повлекли гибель одиннадцати граждан, травмы получили 17, в том числе трое несовершеннолетних», — сказано в сообщении.
Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.
В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.