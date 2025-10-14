Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе с начала года произошло 174 пожара в жилом фонде, в которых погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«174 пожара в севастопольском жилом фонде произошло в 2025 году. Из них 74 случились в многоквартирных домах, 92 — в частных. Также 8 возгораний — в садовых домиках. Эти происшествия повлекли гибель одиннадцати граждан, травмы получили 17, в том числе трое несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

Также на этих пожарах были спасены 94 человека, среди которых 15 детей, уточнили в ведомстве. По данным спасателей, чаще всего пожары случались из-за неосторожного обращения с огнем в быту, неосмотрительности при курении и неисправности электросетей.

В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.