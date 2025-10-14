На пожарах в Севастополе погибли 11 человек

В Крыму 22 человека погибли на пожарах с начала года, сообщал ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец. Количество пожаров, которые произошли в результате эксплуатации печного оборудования, снизилось по сравнению с прошлогодним периодом на десять процентов.