Россиян предупредили о возможных очередях на границе шенгенской зоны

Введение новой системы регистрации биометрических данных на границах ЕС стало частью ужесточения визовых и пограничных процедур для россиян, начавшегося после отмены соглашения об упрощении визового режима в 2022 году. Ранее аналогичные меры уже были внедрены в консульствах отдельных стран, а к концу 2025 года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию для граждан РФ.