Россиян предупредили о возможных очередях на границе шенгенской зоны

Россияне могут столкнуться с очередями на границах ЕС из-за новых правил.
Россияне могут столкнуться с очередями на границах шенгенской зоны из-за введения с 12 октября новой системы регистрации биометрических данных иностранцев. Об этом предупредило посольство России в Бельгии.
«Гражданам России рекомендуется планировать дополнительное время для пересечения границ шенгенской зоны в связи с введением новой системы контроля. С 12 октября 2025 года на внешних границах ЕС начинается электронная регистрация данных иностранцев, включающая снятие отпечатков пальцев и фотографирование», — указано в telegram-канале дипмиссии.
Уточняется, что на начальном этапе работы системы возможны очереди в пунктах пропуска. Новые правила касаются граждан, прибывающих в шенгенскую зону на краткосрочное пребывание (до 90 дней в течение 180-дневного периода).
Полный переход на новую систему должен быть завершен во всех пунктах пропуска на внешних границах шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года. Ранее Еврокомиссия сообщала, что новые меры направлены на повышение эффективности пограничного контроля и борьбу с нарушениями.
Введение новой системы регистрации биометрических данных на границах ЕС стало частью ужесточения визовых и пограничных процедур для россиян, начавшегося после отмены соглашения об упрощении визового режима в 2022 году. Ранее аналогичные меры уже были внедрены в консульствах отдельных стран, а к концу 2025 года Еврокомиссия планирует представить новую визовую стратегию для граждан РФ.