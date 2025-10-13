Мэр Одессы Труханов попытался оправдаться после обвинений о связях с РФ

«История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране», — заявил мэр Одессы. В своем сообщении Труханов также подчеркнул, что ранее уже проходил все предусмотренные законом проверки.