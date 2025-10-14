Ричмонд
Нижегородец фиктивно прописал в своей квартире 6 мигрантов

Ранее он уже был судим.

Источник: Время

46-летний местный житель осуществил фиктивную постановку на учет шести иностранцев в своей квартире на улице Шимборского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Участковые уполномоченные полиции установили, что владелец жилища нарушил миграционное законодательство за денежное вознаграждение. Примечательно, что ранее он был судим за аналогичное преступление и знал, что фактически проживать в его квартире иностранцы не будут.

Возбуждены уголовные дела.