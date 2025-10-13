Ричмонд
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Это произошло в понедельник, 13 октября, около 00:30 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Это произошло в понедельник, 13 октября, около 00:30 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

— Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок, — передает официальный Telegram-канал научного учреждения.

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковую фотографию первого более чем за 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Снимок был сделан с помощью аппарата «Арктика-М». Об извержении вулкана стало известно 3 августа. Он выбросил в небо пепел на высоту шести километров.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.

Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.

