Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской в Камчатском крае выбросил пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Это произошло в понедельник, 13 октября, около 00:30 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.