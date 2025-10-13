Ветеран Афганистана подал иск к Пугачевой в четвертый суд

Ветеран конфликта в Афганистане Александр Трещев попытался уже в четвертый раз добиться рассмотрения своего иска к певице Алле Пугачевой, в котором он требует 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Одинцовского суда Подмосковья.
— В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой, — говорится в базе суда.
Рассмотрит ли суд этот иск, пока неизвестно.
Скандал начался после того, как Трещеву не понравились высказывания Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве. Он посчитал, что заявления певицы о Дудаеве порочат его честь, а также достоинство всего народа Российской Федерации. Последний иск ветерану вернули 2 октября. Он намеревался получить от певицы 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального ущерба.