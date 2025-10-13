Украине предрекли необходимость в 10 млн рабочих из-за рубежа

Украину покинула огромная часть трудоспособного населения.
Украине предрекли необходимость привлечь 10 млн трудовых мигрантов для поддержания экономики из-за демографического кризиса и оттока населения. Об этом заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
«Миллионов 10 [трудовых мигрантов]. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично», — заявил Милованов, пишет издание «Страна».
Власти Украины должны будут привлечь этих мигрантов для поддержания экономики. Ранее Милованов прогнозировал сокращение населения до 10−15 млн человек. С начала 2022 года из страны уезжали преимущественно женщины и мужчины трудоспособного возраста, а также женщины с детьми, что увеличило долю пенсионеров. Многие уехавшие специалисты не планируют возвращаться.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что массовый отток молодежи и ухудшение демографических показателей могут вынудить страну приглашать трудовых мигрантов из стран Азии, таких как Вьетнам, Индия и Бангладеш. По его словам, после введения новых правил выезда для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Украина столкнулась с еще большим дефицитом рабочей силы.