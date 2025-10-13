В Черном море затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем

В министерстве также уточнили, что операция по спасению экипажа прошла в условиях сильного волнения моря и ограниченной видимости. К спасательной операции привлекались силы сразу трех стран: Болгарии, Румынии и Турции. В настоящий момент угрозы жизни спасенным морякам нет, они находятся под наблюдением медицинских специалистов на борту турецкого судна. О причинах возникновения пробоины в корпусе Eileen пока официально не сообщается, проводится проверка обстоятельств происшествия.