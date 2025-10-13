Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Орехово-Зуево

«Следователем следственного управления УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу в отношении водителя 1995 года рождения, совершившего ДТП, в результате которого погиб мужчина 2004 года рождения и трое граждан пострадали, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.