Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП под Орехово-Зуево

В отношении водителя, совершившего ДТП в Орехово-Зуевском городском округе, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного управления УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу в отношении водителя 1995 года рождения, совершившего ДТП, в результате которого погиб мужчина 2004 года рождения и трое граждан пострадали, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — приводятся в сообщении слова начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля Kia и грузовика на автодороге А108 под Орехово-Зуево.