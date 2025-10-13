Откусили руку, прогрызли голову: Собаки съели младенца, брошенного на свалке

По предварительным данным, ребёнок появился на свет полностью здоровым, однако семья решила его бросить, посчитав ненужной обузой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. На допросе глава семейства признался, что боялся увольнения из-за появления в семье третьего малыша, тем более что правительство ужесточило демографическую политику, запретив иметь более двух детей.